Drie paarden beschoten met paintball-geweer

GENDT - In Gendt zijn drie paarden beschoten met een paintball-geweer. Het weiland lag vol met gele en rode paintballs. Bij drie dieren zijn de vlekken van de kogels te zien.

De paarden kwamen wel met de schrik vrij. De politie gaat er vanuit dat de beschieting zaterdagavond of zaterdagnacht heeft plaatsgevonden.

Op het weiland in Gendt is het wel vaker raak: zo werd er onlangs knalvuurwerk afgestoken, is er laag overgevlogen met een drone en werd er afval achtergelaten.