Gewapende overval op tankstation in Arnhem: politie zoekt vier mannen

Er is nog veel onbekend over de overval. De politie was zondagavond bezig met een onderzoek. Ook riep de politie op om de personen niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te bellen.

De politie was later op de avond in de weer rondom een nabijgelegen appartementencomplex. Of dat met de verdachten van doen heeft is onbekend.

Foto: Persbureau Heitink