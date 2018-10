Ziekenhuizen willen al het personeel aan griepprik

In Gelderse ziekenhuizen wordt verwoed campagne gevoerd om maar zoveel mogelijk medewerkers aan de griepprik te krijgen. Het belang is groot, vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 'Om de gevolgen van een griepgolf te beperken, is het cruciaal dat ziekenhuispersoneel zich laat inenten.'

Dat is niet alleen van levensbelang voor patiënten die vaak met een toch al verzwakt immuunsysteem worden opgenomen. Het kan ook voorkomen dat ziekenhuizen tijdens een griepgolf door personeelsuitval operaties moeten uitstellen, opnamestops moeten afkondigen, of zelfs de Spoedeisende Hulp (SEH) moeten sluiten. En dat gebeurde tijdens de heftige griepgolf van afgelopen winter meerdere malen in veel ziekenhuizen.

Dit seizoen leggen Gelderse ziekenhuizen daarom extra nadruk op de interne griepprikcampagne waarmee ze medewerkers willen aanzetten tot vaccinatie. Gemiddeld ligt de vaccinatiegraad in Gelderse ziekenhuizen op ongeveer 21 procent en dat is niet genoeg, vinden de ziekenhuizen. 'We streven natuurlijk naar 100 procent', zegt een woordvoerder van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Landelijk ligt het gemiddelde met 13 procent trouwens nog lager.

Bekijk hieronder hoeveel procent van de medewerkers de griepprik neemt in jouw ziekenhuis. Let op: van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is de vaccinatiegraad niet bekend.

Goede informatie is belangrijk

Opvallend is dat bijna de helft van het personeel van het Radboud UMC in Nijmegen zich heeft laten inenten: 46 procent van de werknemers neemt daar een griepprik. En daar werkt het ziekenhuis dan ook al jaren heel hard aan. 'De beste manier om mensen zover te krijgen dat ze een griepprik nemen, is zorgen voor goede informatie', legt arts-microbioloog Joost Hopman van het Radboud UMC uit. Hopman zit in de projectgroep infectieziekten van het ziekenhuis, die al sinds 2007 elk jaar actief campagne voert om zoveel mogelijk medewerkers aan de griepprik te krijgen.

'Er doen heel veel fabeltjes de ronde over de griepprik, dus het is belangrijk dat mensen weten wat de feiten zijn', legt Hopman uit. Het Radboud UMC doet dat onder meer door te flyeren en door posters op te hangen. 'We weten dat de mensen die zich vaccineren het echt doen voor de patiënten. Dus als voor medewerkers eenmaal duidelijk is dat dit echt beter is voor de patiënt, dan doen ze dat graag!'

Feitjes over de griepprik



- Je wordt niet ziek van de griepprik, het vaccin bevat namelijk geen levende virusdeeltjes. Je kunt wel bijwerkingen zoals hoofdpijn ervaren. Door het vaccin maakt je lijf antistoffen aan, maar dat duurt wel twee weken, dus in de tussentijd kun je ook nog steeds de griep krijgen.

- Je kunt nog steeds de griep krijgen als je de griepprik hebt gehad, maar de kans daarop is wel veel kleiner en bovendien knap je ook veel sneller weer op.

- Elke zeven medewerkers die de griepprik nemen, voorkomen dat één patiënt besmet wordt met het griepvirus. Als veel ziekenhuispersoneel gevaccineerd is tegen de griep is bovendien de kans dat je griep én een longontsteking krijgt tijdens een ziekenhuisopname, twee keer zo klein. En de kans dat je alleen een longontsteking oploopt is zelfs 76 procent kleiner.



Meer weten? Ga dan naar voorkomgriep.nl

Maar er zijn meer trucjes om medewerkers te motiveren die griepprik te halen: 'Het is ook belangrijk dat bestuurders en afdelingshoofden het goede voorbeeld geven', stelt Hopman. 'En je moet ervoor zorgen dat het heel gemakkelijk is om de prik te halen. Wij zien dat afdelingen waar verpleegkundigen elkaar mogen prikken, altijd heel hoog scoren. En we maken ook jaarlijks de vaccinatiegraad per afdeling bekend, daardoor wordt het ook en soort wedstrijdje', besluit Hopman.