Jurjus wilde even geen keeper meer zijn na blunder in zijn beste wedstrijd

SITTARD - Hidde Jurjus was de uitblinker bij De Graafschap, totdat de doelman met een blunder de nederlaag in leidde.

"Ik baal vooral voor die jongens. En ook voor mijzelf. Ik speel een wedstrijd waarom je eigenlijk keeper wilt worden. En dan schiet opeens zo'n heel simpel balletje door mijn handen heen. En dan ben je opeens iemand die geen keeper meer wil zijn."

"Het is aan mij om de goeie dingen te doen en de jongens te helpen. Ik keepte eigenlijk de beste wedstrijd van dit seizoen. En dan moet ik nu net degene zijn die verantwoordelijk is voor de nederlaag. We wilden wat anders gaan doen en dat liep gewoon hartstikke goed. We kregen een stomme goal tegen uit het niets en dan mijn moment. Dan verlies ik liever met 5-0. Die jongens doen het echt goed, maar ik niet op dat moment van die 2-1. Dit is heel zuur."