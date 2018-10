Deel dit artikel:













Auto rijdt door na aanrijding met scooter Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Na een aanrijding met een scooter is zondag in Arnhem een automobilist doorgereden. De scooterrijder is aangehouden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De automobilist wordt gezocht.

De aanrijding was op de Broekstraat. Een geparkeerde auto raakte beschadigd toen deze ook werd aangereden. Een agent kwam ter plaatse in een kogelwerend vest, omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel was, aldus de politie. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd, maar is op zoek naar een donkere auto. Die zou forse schade rondom moeten hebben. Ook waren agenten op zoek in de omgeving. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52