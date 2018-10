Nina (9) voorkomt natuurbrand in Doetinchem

DOETINCHEM - Een oplettend meisje van 9 uit Terborg heeft zondag voorkomen dat er een natuurbrand uitgebroken is bij Natuurcamping Distelheide in Doetinchem. Dat meldt REGIO8.

Nina Klein Nibbelink zag aan de rand van het terrein 'een gloed en mist'. Ze waarschuwde haar ouders en zij hebben met een brandblusser het vuur geblust. Om er helemaal zeker van te zijn dat het vuur uit was, hebben ze de brandweer ter plaatse laten komen. Die heeft na geblust en is daarna terug naar de kazerne vertrokken.



Mogelijk zijn smeulende kolen van een barbecue de oorzaak van de beginnende brand. Waarschijnlijk dachten de, inmiddels vertrokken, campinggasten dat de kolen voldoende afgekoeld waren en dat ze de kolen en as achter konden laten.