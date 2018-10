Deel dit artikel:













Schapen doodgebeten door honden Foto: Facebook

KERKDRIEL - In een weiland in Kerkdriel zijn dit weekeinde meerdere schapen zwaargewond of dood aangetroffen. De dieren zijn door een hond of meerdere honden gebeten, aldus de politie.

De schapen stonden in een weiland aan de Hoenzadrielsedijk en Geersteeg in Kerkdriel. De dieren hadden verschillende hondenbeten. Vermoedelijk zijn ze tussen vrijdagavond en zondagochtend aangevallen. De politie ging via Facebook op zoek naar getuigen. Zondagmiddag meldde de politie dat de eigenaar van de honden is gevonden. Onbekend is of de eigenaar een bekeuring krijgt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52