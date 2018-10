Drielse stuw open wegens laagwater

DRIEL - De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat dit weekeinde langzaam open. Dat is nodig vanwege de lage waterstand, aldus Rijkswaterstaat. De stuw gaat open om te voorkomen dat de naastgelegen sluis schade oploopt door het lage waterpeil.

Normaal gesproken staat de Nederrijn stroomopwaarts hoger dan stroomafwaarts. De sluis bij Driel dient om dat verschil te overbruggen. Door de uitzonderlijke droogte en de lage waterstand, ontstaat nu een omgekeerde situatie. Daar is de sluis niet op berekend. Om eventuele schade voor te zijn, opent Rijkswaterstaat de stuw.

Het resultaat daarvan is dat het waterpeil voor en na de sluis bij Driel straks gelijk is. Schepen hebben de sluis dan in principe niet meer nodig, al moeten ze er nog wel doorheen varen.

Langzaam open

Het openen van de stuw gaat heel langzaam om grote en plotselinge veranderingen in het waterpeil te voorkomen. De stuw, die momenteel ook een onderhoudsbeurt ondergaat, opent alleen bij hoog- en laagwater. Het water staat nu uitzonderlijk laag.

De stuw bij Driel heeft een belangrijke functie in het regelen van de waterstanden in grote delen van Nederland. Het peil van de IJssel en het IJsselmeer zijn van de stuw afhankelijk. De stuw bij Amerongen neemt die taak tijdelijk over.