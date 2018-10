Vrouwenteam Achilles moet vooral overleven

GROESBEEK - Het is een loodzwaar seizoen voor het vrouwenteam van Achilles'29.

De ploeg is piepjong en verliest tot dusverre alle wedstrijden met flinke cijfers. Toch houden ze de moed erin. "Het is lastig als je weet dat het iedere week aanpoten wordt", weet verdediger Amber Mutsaers. "Maar we maken iedere week stappen, dus dat is alleen maar positief."

Bovendien is het voortbestaan van de club onzeker. "We proberen ons zoveel mogelijk te richten op het voetbal en niet op de randzaken. Dat laten we over aan andere mensen."

Aanvaller Sophie Cobussen beseft dat ook. "Het is dit seizoen overleven en proberen punten te pakken daar waar het kan. Het is heel moeilijk. Veel mensen weg bij de club, een heel nieuw team en ook nog een trainerswissel. We proberen hard te blijven werken en beter te worden. Ik zat bij Jong Oranje, maar nu zou de volgende stap het Nederlands elftal zijn. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. Ik zit nu bij Achilles en ben er totaal niet mee bezig."