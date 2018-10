Onnodige nederlaag De Graafschap uit tegen Fortuna

Een blunder van Jurjus leidde de 2-1 in

SITTARD - De Graafschap leed uit tegen Fortuna Sittard een volkomen onnodige nederlaag. Het werd 3-1, terwijl de Doetinchemmers één van hun beste wedstrijden van dit seizoen speelden.

94e: En dat was het dan. De Graafschap staat nu zestiende, Fortuna neemt een voorsprong van drie punten.

90e: Henk de Jong kijkt machteloos toe.

88e: Daar is de beslissende 3-1 van Ninaj. Dit is een hele onnodige nederlaag voor De Graafschap.

87e: Stef Nijland heeft maar heel weinig tijd om zich te tonen.

85e: Narsingh komt voor Straalman, Nijland voor Olijve. Aanvallende impulsen voor de slotfase.

83e: Dan toch 2-1 voor Fortuna. Jurjus krijgt een schot niet onder controle en daar is Lamprou voor zijn tweede doelpunt.

82e: Leeroy Owusu moet met een blessure naar de kant. Lars Nieuwpoort komt er dan toch nog in.

77e: Het wordt toch weer wat linker. Fortuna begint aan te dringen. Een vrije trap van Ospitalieri gaat net naast.

74e: Een subtiel spandoek.

72e: Ergens in het stadion zit ook Leonid Slutskiy, de trainer van Vitesse. Volgende week komt Fortuna naar Arnhem.

69e: Mark Diemers probeert het via een verraderlijke bal met een curve.

68e: Hidde Jurjus, toch de uitblinker bij De Graafschap voorlopig.

65e: Jurjus voorkomt de 2-1 van Lamprou in deze buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd.

64e: De vierde man is overigens ook een Achterhoeker: Rob Dieperink uit Borculo.

62e: De Graafschap claimt een handsbal na een hoekschop van Daryl van Mieghem. Maar nu geen VAR.

59e: Er lijkt echt meer in te zitten, Fortuna heeft het voorlopig nog niet na de rust. Leeroy Osuwu komt goed door, maar pegelt over.

57e: El Jebli, de man van de prachtige gelijkmaker.

53e: Bijna 1-2, Serrarens schiet tegen de paal.

50e: Een geweldige passeerbeweging en daarna plaatst Youssef El Jebli de bal bekeken in de hoek: 1-1.

46e: De tweede helft is begonnen. Lars Nieuwpoort leek erin te komen, maar gaat toch alleen maar warmlopen nu.

45+2: Nog enkele hachelijke momenten voor het doel van Jurjus, maar het blijft 1-0 bij de rust.

43e: Jurjus keert de strafschop van Semedo.

41e: Er leek sprake van een overtreding in het strafschopgebied door Bart Straalman. De VAR wordt geraadpleegd en de bal gaat op de stip.

38e: Ze hebben er echt geen recht op, maar Lamprou zet Fortuna op 1-0.

37e: In het uitvak is het heel gezellig.

35e: Jordy Tutuarima maakt goed gebruik van de ruimte op de linkerflank.

32e: Al de hele wedstrijd een luchtballon vlakbij het stadion. Een mooie manier om een wedstrijd te bekijken.

30e: Paniek achterin bij Fortuna, Youssef El Jebli kan net niet profiteren.

26e: Hidde Jurjus had het druk in de openingsfase, maar heeft nu al een tijdje niks meer te doen.

23e: Geweldige actie op links van Jordy Tutuarima, nu mist Daryl van Mieghem uit diens voorzet.

22e: De Graafschap krijgt steeds meer controle over de wedstrijd. Nieuwpoort is ondertussen weer gaan zitten, er lijkt geen wissel nodig.

21e: Lars Nieuwpoort loopt zich warm. Wellicht is er iemand in de defensie niet helemaal fit.

17e: Voorzet van Daryl van Mieghem, maar Fabian Serrarens mist van dichtbij. Dit had de 0-1 moeten zijn.

13e: Jurjus pakt een schot van oud-Graafschapper Mark Diemers.

9e: Inmiddels is het uitvak goed gevuld en wordt er zoals gebruikelijk constant gezongen.

6e: Semedo stuit eerst op Jurjus en uit een volgende aanval raakt hij de lat.

4e: Myenty Abena geconcentreerd als centrale verdediger.

2e minuut: Fortuna is direct gevaarlijk, maar Lamprou schiet net over.

16.45 De laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend gaat van start.

16.41 Er zouden ruim driehonderd uitfans komen, maar die zijn er nog lang niet allemaal.

16.38 Ted van de Pavert is weer in training, maar voor de wedstrijdselectie is het nog te vroeg. En dus moet hij een plekje op de tribune zoeken.

16.33 Bart Straalman krijgt het waarschijnlijk druk in de defensie.

16.31 Trainer Henk de Jong geniet nog even van de najaarszon.

16.24 Fabian Serrarens, de man die zo vaak het verschil maakt. Vorig seizoen kreeg hij overigens een rode kaart hier in Sittard, volgens eigen zeggen onterecht.

16.18 Terug in de basis: aanvoerder Sven Nieuwpoort.

16.12 Ook de andere spelers zijn begonnen aan hun warming up.

16.08 Jordy Thomassen begon de laatste wedstrijden in de basis, maar door de terugkeer van Fabian Serrarens is hij nu weer reserve.

16.05 In het stadion klinkt nu een variant op Viva Hollandia, namelijk Viva Limburgia. Van de rest van de tekst is weinig te volgen.

16.00 Hidde Jurjus en Jordy Rondeel zijn al begonnen met de warming up.

15.54 De Graafschap heeft op vreemde bodem dit seizoen pas één punt gehaald, in Emmen. Ook tegen een promovendus, dus wellicht een goed voorteken.

15.50 Meteen naast het stadion ligt het Tom Dumoulin Park, waar een andere sport centraal staat. Maar vandaag is het er heel rustig.

15.42 En dit hoort er natuurlijk bij in Limburg.

15.40 Dit zijn de elf waarmee De Graafschap het gaat doen. De tactiek is behoudender met vijf verdedigers.

Jurjus; Owusu, Abena, Nieuwpoort, Straalman, Tutuarima; Olijve, El Jebli, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens.

15.38 Fabian Serrarens is er weer bij na een schorsing. Hij maakte dit seizoen twee doelpunten.

15.35 Vorig seizoen speelde De Graafschap met 1-1 gelijk in Sittard. Dat was toen nog een eerste divisiewedstrijd.