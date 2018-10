Liveblog: Tussenstand Fortuna Sittard-De Graafschap

SITTARD - Ze staan zestiende en vijftiende en spelen vandaag tegen elkaar. De Graafschap gaat op bezoek bij Fortuna Sittard en komt bij winst weer boven de streep voor de degradatieplaatsen. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

17e: Voorzet van Daryl van Mieghem, maar Fabian Serrarens mist van dichtbij. Dit had de 0-1 moeten zijn.

13e: Jurjus pakt een schot van oud-Graafschapper Mark Diemers.

9e: Inmiddels is het uitvak goed gevuld en wordt er zoals gebruikelijk constant gezongen.

6e: Semedo stuit eerst op Jurjus en uit een volgende aanval raakt hij de lat.

4e: Myenty Abena geconcentreerd als centrale verdediger.

2e minuut: Fortuna is direct gevaarlijk, maar Lamprou schiet net over.

16.45 De laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend gaat van start.

16.41 Er zouden ruim driehonderd uitfans komen, maar die zijn er nog lang niet allemaal.

16.38 Ted van de Pavert is weer in training, maar voor de wedstrijdselectie is het nog te vroeg. En dus moet hij een plekje op de tribune zoeken.

16.33 Bart Straalman krijgt het waarschijnlijk druk in de defensie.

16.31 Trainer Henk de Jong geniet nog even van de najaarszon.

16.24 Fabian Serrarens, de man die zo vaak het verschil maakt. Vorig seizoen kreeg hij overigens een rode kaart hier in Sittard, volgens eigen zeggen onterecht.

16.18 Terug in de basis: aanvoerder Sven Nieuwpoort.

16.12 Ook de andere spelers zijn begonnen aan hun warming up.

16.08 Jordy Thomassen begon de laatste wedstrijden in de basis, maar door de terugkeer van Fabian Serrarens is hij nu weer reserve.

16.05 In het stadion klinkt nu een variant op Viva Hollandia, namelijk Viva Limburgia. Van de rest van de tekst is weinig te volgen.

16.00 Hidde Jurjus en Jordy Rondeel zijn al begonnen met de warming up.

15.54 De Graafschap heeft op vreemde bodem dit seizoen pas één punt gehaald, in Emmen. Ook tegen een promovendus, dus wellicht een goed voorteken.

15.50 Meteen naast het stadion ligt het Tom Dumoulin Park, waar een andere sport centraal staat. Maar vandaag is het er heel rustig.

15.42 En dit hoort er natuurlijk bij in Limburg.

15.40 Dit zijn de elf waarmee De Graafschap het gaat doen. De tactiek is behoudender met vijf verdedigers.

Jurjus; Owusu, Abena, Nieuwpoort, Straalman, Tutuarima; Olijve, El Jebli, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens.

15.38 Fabian Serrarens is er weer bij na een schorsing. Hij maakte dit seizoen twee doelpunten.

15.35 Vorig seizoen speelde De Graafschap met 1-1 gelijk in Sittard. Dat was toen nog een eerste divisiewedstrijd.