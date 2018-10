Deel dit artikel:













Niet zo slim: onder het oog van de camera's over een politieauto lopen Foto: Politie Veluwe-West

PUTTEN - Een jongeman uit Harderwijk is in de nacht van zaterdag op zondag wel heel snel tegen de lamp gelopen. Voor het oog van diverse beveiligingscamera's liep hij in Putten over een politieauto.

Die beelden van de camera's werden live bekeken door een politieagent. Toen collega's de Harderwijker wilden staande houden, probeerde die er op de fiets tussenuit te knijpen. De rennende agenten waren toch sneller. Hij werd aangehouden. Eenmaal op het politiebureau schopte de verdachte vervolgens tegen de deur van de cel. Daarop werd hij aangesproken, waarna hij een politieagent in zijn gezicht sloeg. De agent doet aangifte van mishandeling.