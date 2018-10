Fabio Jakobsen wint ook slotrit in China

HEUKELUM - Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft zondag de zesde en laatste etappe van de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven.

De sprinter van Quick-Step pakte in Guilin de winst in de massasprint, voor de Duitsers Pascal Ackermann en Rüdiger Selig.

Voor Jakobsen was het zijn tweede ritoverwinning in China, waar hij eerder de derde etappe won. Dat was seizoenszege 72 voor Quick-Step, een record. Jakobsen won in zijn debuutjaar bij de profs zeven overwinningen.

Robert Gesink uit Varsseveld werd zondag zevende in de Japan Cup.