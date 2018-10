Deel dit artikel:













Rijbewijzen kwijt door alcohol en hard rijden

WIJCHEN - De politie in Wijchen nam zaterdag de rijbewijzen in van twee automobilisten die de fout in gingen. Een van hen had veel te veel gedronken en de ander reed veel te hard.

Op de Ringlaan trok een 20-jarige Wijchenaar de aandacht van agenten. Een controle wees uit dat de man onder invloed van alcohol was. Op het bureau blies de Wijchenaar 410 ug/l, terwijl voor hem als beginnend bestuurder maximaal 88 ug/l is toegestaan. Gevolg: rijbewijs kwijt. Op de snelweg A326 hield de politie ook een 33-jarige automobilist uit Nijmegen aan. Hij reed 176 kilometer per uur waar 120 is toegestaan. Bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 kilometer per uur neemt de politie doorgaans het rijbewijs in. Beide bestuurders moeten voor de rechter verschijnen, aldus de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52