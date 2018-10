Groesbeek trots op de eigen Bullensound

GROESBEEK - Volendam heeft de Palingsound, maar Groesbeek heeft de Bullensound. En daar zijn ze maar wat trots op in het dorp.

In de jaren tachtig zijn er twee albums met Groesbeekse liedjes gemaakt en bijna dertig later is er nu de CD Groesbeek Daar zit muziek in met twintig nummers door Groesbeekse artiesten, zoals Henk Janssen, Theo Peters, Smartlappenkoor Ochaarm en Helen Liebers. Zij is de dochter van de in 2016 overleden Wim Liebers, de zanger van de Sunstreams, die aan de basis stond van de Bullensound en bekend stond als de Opperbul.

"Dat is hij nog steeds eigenlijk wel. Mijn vader was één van de grondleggers van die sound. Dat heeft hij met zijn stem wel bereikt. Het is moeilijk om dat te evenaren. Natuurlijk wilde ik hieraan meedoen. Als Groesbeekse wil je op deze CD staan."

De CD werd zaterdagavond gepresenteerd en is een project van Huub Arents, die er anderhalf jaar mee bezig is geweest. "Het was een hele klus. Er moesten allemaal nieuwe nummers worden geschreven. Ik ben wel een beetje trots. Trots dat ik een Groesbeker ben en dit te behouden voor het dorp. De Bullensound ontstond in de jaren zeventig en tachtig met Wim Liebers en de Sunstreams. Daar hebben we in Groesbeek allemaal op voortgeborduurd. In beide alle liedjes zit die snik, dat hoort bij die Bullensound. Liedjes over verdriet, liefde, geluk en afscheid, maar ook om mee te lallen."