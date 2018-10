Roep om beter LHBT-beleid in kleine gemeenten

Anouk Vermeer kan erover meepraten. Ze groeide op in Bemmel en ging daar ook naar de middelbare school. Over seksuele diversiteit werd nauwelijks gesproken en Anouk voelde zich een vreemde eend in de bijt. 'Dat is zeker niet de leukste tijd uit mijn leven geweest. Ik heb mij heel lang onzeker gevoeld. Het stukje erkenning heb ik gemist. Ik had graag gezien dat er meer mensen waren zoals ik, dat het oké was om te zijn wie ik was. Dat heb ik in Bemmel totaal niet gehad', vertelt ze.

Foto: Omroep Gelderland

Respect en acceptatie

Pas toen ze in Nijmegen ging studeren, durfde Anouk voor haar geaardheid uit te komen. 'Het was een eye opener. Er wordt daar heel veel gedaan voor de zichtbaarheid van LHBT'ers. Je merkte dat er veel meer respect was naar elkaar. Daarnaast was er sprake van een stukje acceptatie.' Langzamerhand werd ze er opener over haar gevoelens. 'Ik ben panseksueel', vertelt ze nu overtuigend. Panseksuelen vallen op een persoonlijkheid, zonder dat het geslacht daarbij van belang is.

'Beter beleid nodig in kleine gemeenten'

De fijne sfeer die Anouk in Nijmegen vond, neemt ze graag mee terug naar Bemmel. Ze pleit voor een beter LHBT-beleid, vooral in kleinere gemeenten. Gelderland is nota bene een regenboogprovincie. Anouk sprak daarom vorige week in de gemeenteraad in Lingewaard. De oproep was duidelijk: help mee aan een bredere acceptatie, ook in kleinere dorpen.

'Onder de maat'

Het COC, de belangenvereniging voor LHBT'ers, vindt het beleid van veel gemeenten onder de maat. 'Gemeenten doen vrij weinig. Er is wel een verschil tussen grote en kleine gemeenten', vertelt Janneke van Maanen van COC Midden Gelderland. Wat hulp voor meer acceptatie is van harte welkom. 'We willen specifiek beleid voor onze gemeenschap. Daar ontbreekt het aan in veel gemeenten.'

Zichtbaarheid en educatie

'Ik vind twee dingen heel belangrijk', vervolgt Anouk. 'Een stukje zichtbaarheid. Dat de gemeente erkent: deze mensen horen ook bij onze gemeente. Dat kan om hele simpele dingen gaan. Bijvoorbeeld een lesbisch koppel in de gemeentegids of een vlag met Coming Out Day. Die vlag was er dit jaar voor het eerst in Lingewaard.' Verder noemt ze educatie als belangrijk middel. 'Niet alleen voor scholieren, maar ook voor andere inwoners.'

Energie

Verschillende partijen in Lingewaard hebben al aangeven serieus te willen kijken naar eventuele maatregelen. 'Ik ben nu gewoon open over wie ik ben', benadrukt Anouk. Ze wil zich graag inzetten voor de mensen die in eenzelfde situatie zitten en hoopt dat op meer plekken de handschoen wordt opgepakt. 'Daar haal ik heel veel energie uit', besluit ze.