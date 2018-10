Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto klapt op boom in Harskamp: persoon gewond Foto: Omroep Gelderland

HARSKAMP - Op de Edeseweg in Harskamp is zaterdagavond een auto tegen een boom geklapt. De inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd. Vooral van de zijkant is weinig over. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is voorlopig dicht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52