Inwendige computer van Slutskiy crasht na eerste helft Vitesse

ROTTERDAM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy schrok van het Vitesse wat hij vandaag voor de rust zag spelen bij Excelsior. In die helft werden er amper kansen gecreëerd en kwam de thuisploeg op voorsprong. Uiteindelijk wist Vitesse zich enigszins te herstellen, maar winnen deden de Rotterdammers.

'Mijn inwendige computer is gecrasht na de eerste helft. Ik vroeg mezelf echt af wat er gebeurde. We speelden echt verschrikkelijk en ik had geen idee hoe dit kwam We hadden ons goed voorbereid, maar ik schrok echt van onze eerste helft', zo zei de trainer na afloop.

In de tweede helft ging het bij Vitesse een stuk beter. 'Toen kregen we ook ruimte en heel veel kansen, maar we scoorden niet. Dit is een pijnlijke nederlaag, vooral omdat we de tweede helft alsnog hadden kunnen winnen als we hadden gescoord. Maar nu zit ik ook nog met een groot probleem: hoe kan het verschil tussen die twee helften zo groot zijn?'

Twee problemen

De Russische trainer ziet dan ook twee grote problemen ontstaan bij Vitesse. 'We zijn niet stabiel genoeg en we scoren de kansen niet genoeg. Hoe we dat gaan oplossen? Hard blijven werken en we gaan proberen 90 minuten stabiel te blijven.'