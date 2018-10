Wielerprominenten lyrisch over plannen NK veldrijden in Zaltbommel

Ook Erik Dekker is lovend over de cross. 'Het meest professionele evenement van Nederland. Als je het NK wil houden, kan dat vandaag.' Zaterdag poogde de organisatie te laten zien waarom het NK naar Zaltbommel moet komen met de Cyclocross.

Dat gebeurde op de uiterwaarden. 'Die zijn gemaakt om door heen te crossen', aldus Ducrot die in nabijgelegen Bruchem woont. 'We hebben de pech dat het nu kurkdroog is, daardoor is het zand los. Maar als het regent heb je ineens een heel ander parcours. Het heeft alles, ik kan eigenlijk geen redenen bedenken waarom het NK hier niet gehouden zou kunnen worden', aldus Dekker.