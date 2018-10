Deel dit artikel:













Geen stroom in Horssen en Bergharen Foto: Pixabay

HORSSEN - In Bergharen en Horssen is zaterdagavond de stroom uitgevallen. Het gaat om de postcodes 6617, 6653 en 6631. Volgens Liander is het probleem ontstaan door een kabelstoring.

Het gaat in totaal om tien straten, hoeveel huishoudens is niet bekend. De verwachting is dat de storing rond 20.15 uur weer verholpen is, aldus Liander. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52