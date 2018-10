Liveblog: Vitesse terecht op achterstand bij Excelsior

ROTTERDAM - Vitesse speelt vanavond de uitwedstrijd bij Excelsior Rotterdam. De Arnhemmers willen de goede 4-0 overwinning tegen Heracles Almelo van twee weken geleden een vervolg geven. Dat zal in ieder geval gebeuren zonder Alexander Büttner, die heeft last van een liesblessure. Volg alle ontwikkelingen rond het duel in onderstaand liveblog.

TUSSENSTAND EXCELSIOR - VITESSE: 1-0

45': Rust. Vitesse moet in de tweede helft echt uit een ander vaatje tappen.

40': GOAL! Daar is hij dan. De 1-0 voor Excelsior. Jeffrey Fortes lijkt een vrije trap achter Eduardo te werken, maar in werkelijkheid was het Clark die de bal in eigen doel trapte. Een verdiende voorsprong voor de Rotterdammers.

38': Kansje voor Darfalou, maar zijn schot mist kracht.

34': Daar dacht Excelsior op voorsprong te komen, maar Bjorn Kuipers keurt de goal af wegens buitenspel. Maar Vitesse is gewaarschuwd.

30': Daar was bijna de 1-0 voor Excelsior. Maar het schot van Schouten spat uiteen op de paal.

29': Slutskiy is veel aan het roepen richting het veld. De Rus is overduidelijk nog niet tevreden.

25': Aan de rechterflank is hij nog vrij onopvallend, maar Martin Ødegaard kneep net even naar binnen toe. Vanaf de nummer '10' positie geeft hij meteen Linssen een goede kans. Het is duidelijk waar de Noor hoort te spelen.

19': Van der Werff voorkomt met een goede ingreep dat Excelsior op voorsprong kan komen.

15': De openingsfase is verder weinig opwindend.

12': Thulani Serero heeft er al voor de wedstrijd voor gezorgd dat hij opvalt vandaag.

8': Twee kleine kansjes achter elkaar. Foor en Koolwijk proberen het met een schot van afstand, maar de bal gaat beide keren net naast.

6': Oussama Darfalou was twee weken geleden de grote man tegen Heracles Almelo met twee doelpunten. Kan de vervanger van Tim Matavz vandaag weer scoren?

1': We zijn begonnen.

18.28 uur: De supporters van Vitesse vullen het hele uitvak, daarnaast hebben ze ook een sfeeractie op poten gezet. 'Ernum geet steeds veurop'.

18.20 uur: Enkele weken geleden wist een Gelderse club nog te winnen hier op Woudestein. NEC won in de beker van Excelsior met 3-2 na verlenging.

18.15 uur: Door de blessure van Tim Matavz, is Thomas Buitink voorlopig de tweede optie in de spits. Dat biedt ook weer kansen op speelminuten voor de jonge aanvaller.

18.10 uur: Aan de kant van Excelsior zien we een oude Vitesse-bekende. Thomas Oude Kotte stond onder Henk Fraser nog regelmatig in de basis bij de Arnhemmers, maar in Rotterdam krijgt Oude Kotte amper speeltijd. Toch vermaakt hij zich prima in Rotterdam, zo vertelde hij net. 'De mensen zijn hier een stuk meer down to earth.'

18.05 uur: De Vitesse-spelers zijn druk met de warming-up.

18.00 uur: Gezondheid, Leonid.

17.55 uur: Roy Beerens is weer helemaal fit na een enkelblessure, maar de buitenspeler zit wel op de bank.

17.50 uur: Bryan Linssen staat ook weer in de basis vandaag. Twee weken geleden moest hij nog spelen met pijnstillers, vandaag ook?

17.45 uur: Het is een vroege wedstrijd, 18.30 uur, dus zorgen ze in Rotterdam voor een echte maaltijd.

17.40 uur: Dat betekent dat dit de opstelling is van de Arnhemse ploeg.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.

17.35 uur: Vitesse mist dus Alexander Büttner, daardoor stapt zijn vervanger Max Clark met een grote grijns uit de bus.

17.30 uur: De bus van Vitesse komt nu pas aan bij het stadion, een uur voor de wedstrijd. De Arnhemmers stonden in de file.