Gewonde bij ongeluk A1, linkerrijstrook dicht Foto: Omroep Gelderland

TERSCHUUR - Op de A1 bij Terschuur is zaterdagmiddag een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is afgesloten. De vertraging in de richting van Amsterdam is volgens de ANWB meer dan dertig minuten.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een persoon raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.