'Gevoel van falen overheerst': held van Didam geëmotioneerd

Holthaus werd wakker doordat het brandalarm af bleef gaan. Hij verbleef tijdelijk bij zijn moeder in het complex na een scheiding. De Hagenaar schat dat veel 80-plussers in het gebouw niet echt door hebben gehad wat er is gebeurd tijdens de brand.

'Op de gang zag ik een verwarde vrouw lopen en vroeg haar wat er aan de hand was', vertelt Holthaus de ochtend na de brand. 'Ze zei dat er brand in haar huis was en dat haar man Theo nog binnen was.'

De 51-jarige redder bracht de vrouw zo snel mogelijk naar beneden en zette haar op een stoel. 'Ik zei tegen haar dat ik terug zou gaan om haar man te halen, maar de smerige rook hield mij halverwege de gang tegen', blikt Holthaus met betraande ogen terug. 'Je doet er alles aan om iemand te redden en dat lukt dan niet. Ik moest voor mijn eigen veiligheid terug. De vlammen vielen mee, maar de rook was enorm.'

Man stikte in de gang

De Hagenaar kan nog altijd niet bevatten dat hij de 88-jarige overleden man eerder op de dag met zijn rollator bij de brievenbus tegenkwam. 'Hij is in de gang gestikt.'

Dat Holthaus door anderen in Didam en zelfs de burgemeester wordt gezien als een held deert hem niet. 'Ik heb gedaan wat ik moest doen; mijn plicht vervullen, that's all.' Tientallen andere bewoners van het appartement kwamen er ongeschonden vanaf.

De 'held van Didam' probeert de komende dagen een beetje op adem te komen na de brand. 'De klap komt nog denk ik. Ik moet dit even verwerken. Er zit een lichtelijk gevoel van falen nog in mij, maar het is goed zo', besluit hij.

Zie ook: