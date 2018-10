Deel dit artikel:













Ook kaartjes voor tweede concert van Snollebollekes weg Foto: Facebook

ARNHEM - Het tweede concert van Snollebollekes in het GelreDome in Arnhem is uitverkocht. Dat meldt de feestact zaterdag op Facebook. De kaartjes voor het eerste concert gingen eerder ook al razendsnel over de toonbank.

De twee concerten vinden plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019. In totaal zijn er nu meer dan 50.000 kaartjes verkocht. Snollebollekes is de act rond de Brabantse artiest Rob Kemps. Hij werd begin oktober onderscheiden tijdens de Buma NL Awards voor 'beste feestact'. De artiest had het afgelopen jaar meerdere hits, zoals Vrouwkes, Springen Nondeju en Links, Rechts.