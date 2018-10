Deel dit artikel:













Politiebureau Nijmegen op slot in weekeinde Foto: Google Streetview

NIJMEGEN - Het Nijmeegse politiebureau sluit de deuren in het weekeinde. De politie bevestigt berichtgeving daarover in dagblad de Gelderlander. Het bureau was het laatste politiebureau onder de Waal dat in het weekeinde nog open was.

Volgens politiechef Lute Nieuwerth gaat het om een proef om te kijken hoe de politie het publiek beter kan bedienen. Een politiewoordvoerder benadrukt dat het hoofdbureau aan de Stieltjesstraat in het weekeinde al nauwelijks bezoekers ontving. 'Er kwamen nog maar weinig mensen om aangifte te doen. Mensen weten hoe zij ons kunnen bereiken. Het publiek kan online en op afspraak aangifte doen, en als politie nemen we ook op locatie aangifte op.' Desondanks kunnen inwoners van de politieregio onder de Waal nu in het weekeinde nergens meer op een politiebureau terecht. In andere Gelderse plaatsen, waaronder Ede, Wageningen en Doetinchem, zijn de politiebureaus open op zaterdag. Het Arnhemse bureau is het hele weekeinde open. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52