Blussen werd bewoner van brandend appartement Didam fataal

DIDAM - Een poging zelf de brand te blussen is de 88-jarige bewoner van een seniorencomplex in Didam fataal geworden. Dat meldt de politie na onderzoek.

De brand brak afgelopen nacht uit in een appartement van wooncomplex De Ent aan de Schoolstraat. Het vuur ontstond in een hobbykamer. Het is onduidelijk wat daar is misgegaan.

De politie sluit brandstichting uit. Het slachtoffer is overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Dat betekent dat de man te veel rook inademde die bij de brand vrij kwam.

