Gedumpte hobbyvarkens scharrelen in uiterwaarden

GAMEREN - Ze horen er niet thuis, maar twee rondscharrelende hobbyvarkens lieten zich de afgelopen dagen maar lastig vangen in de tussen Gameren en Zuilichem. Dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard wist zaterdag een van de dieren te verdoven, maar de ander was ineens nergens meer te bekennen.

De twee varkens zijn vermoedelijk gedumpt door iemand die de dieren niet meer thuis wilde, aldus Klaver. Nadat de dieren waren gespot, bleek vangen nog een lastig karwei. Ze waren hun menselijke belagers steeds te slim af.

Toch werd een van beide varkens zaterdag versuft afgevoerd, na een succesvol verdovingsschot van Klaver. 'Het is een hobbyvarken van twee tot drie jaar oud, in redelijk goede conditie. Het dier wordt straks goed verzorgd op een opvangadres.' Het varken is 'Kwispel' gedoopt.

Er is echter een zoektocht gaande naar het tweede varken, want die is er vandoor gegaan. Het gaat om de grotere van de twee. Klaver vraagt omwonenden en wandelaars naar het dier uit te kijken.