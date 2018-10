Gedumpte hobbyvarkens 'Kwispel' en 'Babe' zijn gevangen

De twee varkens zijn vermoedelijk gedumpt door iemand die de dieren niet meer thuis wilde, aldus Klaver. Nadat de dieren waren gespot, bleek vangen nog een lastig karwei. Ze waren hun menselijke belagers steeds te slim af.

Toch werd een van beide varkens zaterdag versuft afgevoerd, na een succesvol verdovingsschot van Klaver. 'Het is een hobbyvarken van twee tot drie jaar oud, in redelijk goede conditie. Het varken is 'Kwispel' gedoopt.

Foto: Peter Klaver

De zoektocht naar het tweede varken ging door. Bij Omroep Gelderland kwam zaterdagavond een tip binnen dat het varkentje in een schuur bij een woning in Gameren zat. Na contact met de dierenarts bleek het inderdaad om het bewuste varkentje te gaan. Dit varkentje hoefde niet verdoofd te worden en kon makkelijk gevangen worden en in een kooi worden gestopt.

Peter Klaver heeft dit varkentje de naam 'Babe' gegeven. De dieren worden goed verzorgd op een opvangadres.

Foto: Rien Wildemans