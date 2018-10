De Jong blij met terugkeer Serrarens bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap kan zondag tegen Fortuna Sittard weer beschikken over Fabian Serrarens. De spits is terug na een schorsing.

Dit tot opluchting van trainer Henk de Jong, die beseft dat de topscorer geen standaard-voetballer is. "Faab is een genieter van het leven, maar ook heel serieus. Hij kan bijvoorbeeld heel goed omgaan met mensen met een beperking, daar is hij echt geniaal in. Maar hij kan ook goed voetballen. Daarin moet ik hem wel achter de broek zitten, want hij heeft zijn flegmatieke dingen. Maar die moet hij ook houden. Hij kan ook andere helpen en zelf voorop gaan en anderen coachen. Want hij heeft een heel goed idee in zijn hoofd. En daarin probeer ik hem te prikkelen. Een prachtige vent."

Serrarens loopt bijna altijd rond met een brede lach. "Maar hij kan ook kwaad zijn, hoor. Dan schopt hij alles ondersteboven. Dat heb ik ook wel meegemaakt en dan is hij voor mij. Dan moet ik even rustig blijven, want een minuut later kunnen we weer met elkaar praten. Hij kan ook kort voor de kop zijn, zeggen wij dan in het Fries. Maar dat hoort ook zo."