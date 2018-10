Vierde plek op WK voor volleybalvrouwen

ARNHEM - De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het WK in Japan net naast een podiumplek gegrepen. De vrouwen, onder wie sterspeelster Lonneke Slöetjes uit Varsseveld, verloren de wedstrijd om het brons zaterdag met 0-3 van China.

De troostfinale volgde zaterdag na de verloren halve finale van vrijdag tegen Servië. Die wedstrijd ging met 3-1 verloren, tot verdriet van Slöetjes.

Beste prestatie

Toch leverde oranje een unieke prestatie in Japan. Tot nu toe was de zevende plaats op het WK in 1998 de beste WK-prestatie ooit voor de volleybaldames. Wel werd Nederland twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Andere Gelderse speelsters in het team zijn Celeste Plak uit Apeldoorn en Myrthe Schoot uit Winterswijk