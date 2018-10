Meeste bewoners seniorencomplex weer naar huis na fatale brand

DIDAM - De meeste bewoners van seniorencomplex De Ent in Didam waar brand is geweest, zijn weer thuis. Drie appartementen aan de Schoolstraat zijn voorlopig onbewoonbaar.

De brand kostte afgelopen nacht het leven aan een 88-jarige man. Zijn vrouw heeft veel rook ingeademd, maar raakte verder niet gewond. 'Het is verschrikkelijk', blikt buurman Gerrie Nass terug. 'Ik zag hoe de buurman met zo'n bakje van de brandweer uit de flat werd gehaald.'

Nass hoorde afgelopen nacht opeens een hoop kabaal. 'Ik deed de deur open en toen zag ik de hele hal vol rook staan', vertelt Nass. 'Snel heb ik mijn vrouw gewaarschuwd. Met hulp van de brandweer zijn we naar buiten gekomen.'

Burgemeester Peter de Baat noemt de man die als eerste alarm sloeg over de brand een held. 'Dat hij zich nu afvraagt of hij meer had kunnen doen, siert hem.'

Woonzorg Nederland is de verhuurder van het complex. Een woordvoerder spreekt van een verdrietige gebeurtenis, maar is opgelucht dat er verder geen slachtoffers zijn gevallen. 'Een van de huurders sloeg alarm. Daarop is het complex ontruimd.'

Schoonmaak en herstel

De beschadigde appartementen liepen rook- en waterschade op. Op het moment dat de brand uitbrak stond één appartement leeg. 'Een schoonmaakbedrijf gaat zaterdag aan de slag. Maandag komt er een aannemer om herstelwerkzaamheden uit te voeren', legt een woordvoerder uit. Twee bewoners zijn tijdelijk ondergebracht bij familie.

Over de oorzaak van de brand in Didam is nog niets bekend. 'De politie heeft door het overlijden van een bewoner een huis aangemerkt als plaats delict. Daardoor kunnen wij niet eerder dan maandag een poging doen de oorzaak te achterhalen', zegt een woordvoerder van de brandweer.