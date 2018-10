Meeste bewoners appartementencomplex Didam weer naar huis

DIDAM - De meeste bewoners van seniorencomplex De Ent in Didam waar brand is geweest, zijn weer thuis. Drie appartementen aan de Schoolstraat zijn voorlopig onbewoonbaar.

De brand kostte afgelopen nacht het leven aan een 88-jarige man. Zijn vrouw heeft veel rook ingeademd, maar raakte verder niet gewond.

Zie ook: man overlijdt bij grote in appartementencomplex Didam

Woonzorg Nederland is de verhuurder van het complex. Een woordvoerder spreekt van een verdrietige gebeurtenis, maar is opgelucht dat er verder geen slachtoffers zijn gevallen. 'Een van de huurders sloeg alarm. Daarop is het complex ontruimd.'

Schoonmaak en herstel

De beschadigde appartementen liepen rook- en waterschade op. Op het moment dat de brand uitbrak stond één appartement leeg. 'Een schoonmaakbedrijf gaat zaterdag aan de slag. Maandag komt er een aannemer om herstelwerkzaamheden uit te voeren', legt een woordvoerder uit. Twee bewoners zijn tijdelijk ondergebracht bij familie.

Over de oorzaak van de brand in Didam is nog niets bekend. De technische recherche heeft het pand inmiddels vrijgegeven. De brandweer doet verder onderzoek naar de oorzaak. Mogelijk volgt daar zaterdag nog uitsluitsel over.