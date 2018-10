Ontruiming bewoners appartementencomplex Didam na grote brand

De brand in een appartementencomplex in Didam waar bewoners geëvacueerd moesten worden (foto Ronald Heitink)

DIDAM - In een appartementencomplex in Didam heeft zaterdagnacht een flinke brand gewoed. De bewoners moesten worden geëvacueerd.

De brand ontstond aan de Schoolstraat waar de brand rond 02.00 uur uitbrak.Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld om te blussen. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Rond 03.00 uur was de brand in het complex onder controle. Een van de bewoners was niet wakker te krijgen terwijl de brand in volle hevigheid woedde. Ramen en deuren moesten daarom geforceerd worden.

foto persbureau Ronald Heitink

Het complex werd volledig ontruimd door de brandweer dat de bewoners via hoogwerkers kon evacueren. Hoe de grote brand kon ontstaan in Didam, is nog onduidelijk.