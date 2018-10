Man overlijdt bij grote brand in appartementencomplex in Didam

De brand in een appartementencomplex in Didam waar bewoners geëvacueerd moesten worden (foto Ronald Heitink)

DIDAM - Bij een brand in een appartementencomplex in Didam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 88-jarige man om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer.

Zijn vrouw kreeg bij de brand veel rook ingeademd, maar verkeert buiten levensgevaar. Ze is net als alle andere bewoners van het complex aan de Schoolstraat overgebracht naar familie. Haar man kon dus niet meer gered worden.

Evacuatie

De brand ontstond rond 02.00 uur. Verschillende hulpdiensten werden direct ingeschakeld om te blussen. Het is nog onduidelijk of er ook gewonden zijn gevallen toen het vuur los brak. De bewoners werden door de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland geëvacueerd.

Rond 03.00 uur was de brand in het complex weer onder controle. De overleden man was naar verluidt niet wakker te krijgen, terwijl de brand op dat moment nog in volle hevigheid woedde. Ramen en deuren moesten daarom geforceerd worden. Enkele uren later kon worden vastgesteld dat de bejaarde man de brand niet had overleefd.

foto persbureau Ronald Heitink

Verschillende hoogwerkers werden bij de evacuatie ingezet. Hoe de brand kon ontstaan in Didam, is nog onduidelijk. Een woordvoerder meldde vrijdagnacht dat er groot onderzoek volgt. Enkele bewoners werden opgevangen bij de plaatselijke bakker in het dorp. Anderen werden overgebracht naar familie.