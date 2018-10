Talent Ole Romeny geniet bij NEC: 'Als ik voetbal, denk ik nergens meer aan'

VELSEN-ZUID - Ole Romeny stond vrijdag bij NEC in de basis. Hij speelde een prima wedstrijd. 'Branie en bravoure hebben altijd in mijn spel gezeten.'

Voor de 18-jarige linksbuiten was het zijn tweede basisplaats van het seizoen. De geboren Nijmegenaar werd opgeleid bij NEC en krijgt dit seizoen onder Jack de Gier zijn kansen. Zeker voor rust was Romeny dreigend en gevaarlijk tegen het povere Telstar. Na rust versierde hij slim een penalty die door Braken werd benut.

Opluchting

'Het was een heerlijke wedstrijd. We hadden ons goed voorbereid en zouden direct druk zetten', opende Romeny na de 3-0 zege die voor grote opluchting zorgde in het kamp van NEC. 'Als hij er dan al na een paar minuten in ligt, is dat lekker. We hebben voor rust ook niks weggeven. Als je de kansen bekijkt, hadden we hier wel met 6-0 kunnen winnen', overdreef de flankspeler enigszins.

Acties maken en scoren

Maar NEC speelde zeker één van zijn beste wedstrijden dit seizoen. Vooral voor rust was de club uit Nijmegen oppermachtig en sterk. Romeny genoot. Van spanning en druk heeft hij weinig last. 'Nooit eigenlijk. Ik denk nergens meer aan als ik voetbal. Ja, aan acties maken en scoren en de bal krijgen. Als je er te veel over na gaat denken, heeft dat geen zin. Je moet lekker vrij zijn.'

Kwaliteit

NEC scoorde na rust op een belangrijk moment de 0-2. Romeny ging neer en Braken schoot raak vanaf elf meter. Net als bij Jong Oranje toen hij ook voor het eerst scoorde. 'Ja, tegen Bosnië met Jong Oranje gebeurde dat ook ongeveer op die manier. Spelers zeggen ook dat het een kwaliteit van me is. Ik heb ook wel een goede 1 tegen 1 en kan het team op deze manier mooi helpen', lachte het talent.

Ommekeer

'Ja branie en bravoure hebben altijd wel in mijn spel gezeten. Dan komen mijn kwaliteiten ook het meest naar boven. De opluchting was inderdaad groot. Dit was ook het moment om de ommekeer te maken. Het moest en dan is het heerlijk om de met de supporters dat te vieren. We konden eindelijk eens de wedstrijd rustig uitspelen', besloot Romeny.