Culemborg opnieuw opgeschrikt door autobranden: 'Eng dat het in deze rustige wijk gebeurt'

'Natuurlijk leg je de link met de reeks autobranden die hier in Culemborg is geweest', zegt een man die de uitgebrande auto's pal voor zijn deur heeft staan. 'De branden waren altijd aan de andere kant van Culemborg en nu hier. Dat is beangstigend.'

Hij werd donderdagavond wakker van knallen, ging buiten kijken en zag toen al enorme vlammen. Op zijn mobieltje laat hij een filmpje zien van de enorme vuurzee. 'Het ging zo hard. Het begon bij de linkerauto en door de wind sloeg het zo over naar de andere auto's. Een buurtbewoner heeft nog snel een auto weg kunnen zetten, maar deze vier waren niet meer te redden.'

De auto's staan nog in de Steven van Beusichemlaan. Ze stinken enorm naar rook en zijn volledig uitgebrand. Twee agenten komen poolshoogte nemen en praten met de eigenaren van de auto's. Ook veel buurtbewoners komen even langs, om te kijken en na te praten.

'Dit is schrikken', zegt een vrouw met jonge kinderen. 'Dat dit nu in deze rustige wijk gebeurt vind ik wel eng.' Een andere man beaamt dat: 'Mijn auto staat gelukkig een eindje verderop, maar ik denk dat ik morgenochtend toch kijk of-ie er nog staat. Het is zorgwekkend. Wie doet nu zoiets?'

Geen van de buurtbewoners gelooft dat de auto kortsluiting heeft gehad. 'Welnee, zo'n nieuwe auto die ook al een tijd stilstond, die vliegt toch maar niet zo in de brand? En iemand heeft vlak voor de brand een wit busje met gierende banden zien wegrijden. Dit moet wel brandstichting zijn', zegt een buurtbewoner.

Onderzoek op laag pitje

Mireille Giesendorf, woordvoerder van de gemeente begrijpt de zorgen. 'Wij vinden dit heel naar voor de bewoners en het heeft onze hoogste prioriteit.' Wat dat concreet betekent, kan ze niet vertellen.

De politie zegt dat het grote onderzoek naar de reeks autobranden op een lager pitje is gezet. Het heeft geen verdachten opgeleverd. Maar autobranden hebben nog steeds onze aandacht, zegt woordvoerder José Albers van de politie. 'Voorheen onderzochten we niet bij elke autobrand wat de oorzaak was, dat doen we nu wel. We gaan ook bij deze brand uitzoeken of er sprake is van brandstichting.'

