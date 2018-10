'Rietploeg' van de brandweer voorkomt uitbranden huis met rieten kap

BERGHAREN - In Bergharen (gemeente Wijchen) heeft vrijdagavond brand gewoed in een huis met rieten kap aan de Grotestraat. Speciale 'rietploegen' van de brandweer uit Elst en Kootwijkerbroek konden voorkomen dat het huis volledig afbrandde.

Een rietploeg is gespecialiseerd in het bestrijden van branden in huizen met een rieten kap. De ploeg haalt bij brand een strook riet van het dak, waardoor de brand stopt. Het was voor het eerst dat de rietploeg van Elst uitrukte, daarom werd deze bijgestaan door de ploeg uit Kootwijkerbroek. Door het snelle ingrijpen was de schade te overzien. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio heeft de begane grond alleen wat rookschade en is er op de eerste verdieping rook- en roetschade. De stichting Salvage gaat met de bewoners in overleg om te zien of ze direct terug willen naar de woning.

Het vuur werd ontdekt rond 20.15 uur. De brand was tegen 23.00 uur vrijdagavond onder controle en toen was er ook geen gevaar meer voor de omgeving. Wel smeulde er nog vuur in een spouwmuur op de bovenverdieping. Daarom werden door de brandweer delen van muren verwijderd om daarbij te kunnen.

De brandweer rukte met veel materieel uit, waaronder een schuimblusvoertuig. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uitzetten. De brand trok veel bekijks. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden. Wel is uit voorzorg een ambulance opgeroepen. De brandweer is nog zeker uren bezig met nablussen.