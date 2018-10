Brand in huis met rieten dak in Bergharen

BERGHAREN - In Bergharen (gemeente Wijchen) woedt brand in een huis met rieten dak aan de Grotestraat. Het vuur werd ontdekt rond 20.15 uur.

De brandweer is met veel materieel aanwezig, waaronder een schuimblusvoertuig. Vanuit Elst zijn brandweerlieden gekomen die zijn gespecialiseerd in het bestrijden van branden in huizen met een rieten dak. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met blussen.

Omwonenden die last hebben van de rook kunnen het beste ramen en deuren sluiten en de mechanische ventilatie uitzetten.

De brand trekt veel bekijks. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden. Wel is uit voorzorg een ambulance opgeroepen.