Vrouwen Achilles strijdend ten onder tegen koploper PSV

EINDHOVEN - De vrouwen van Achilles hebben ook de vijfde wedstrijd van het seizoen verloren. Uit tegen koploper PSV werd het uiteindelijk 5-0.

De Groesbeekse ploeg hield onder toeziend oog van oud-speelster en Oranje Leeuwin Kika van Es bijna een half uur knap stand en had zelfs een aardige kans via Sophie Cobussen. Daarna werd de ban gebroken door Snoeijs. Nummer twee kwam er kort achteraan via Nouwen en voor rust raakte PSV ook nog de lat en de paal.

Achilles streed na rust ook dapper, maar incasseerde halverwege de tweede helft de 3-0 van Snoeijs. Kort daarop pegelde Nouwen de bal prachtig in de kruising en nummer vijf kwam van Kuipers. Achilles was nog dichtbij een eretreffer, maar Julia Ibes schoot tegen de lat.