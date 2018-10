De Graafschap-spits Serrarens vindt zichzelf niet zo speciaal

"Ik ben niet zo heel speciaal, denk ik", zei de aanvaller in De Week van Gelderland. "Ik ben niet altijd met voetbal bezig. Ik vind het vooral leuk om zelf te doen, maar ik kijk niet echt veel naar wedstrijden. Van negentig minuten kijken word ik niet vrolijk. Ik heb ook geen Fox Sports en bezoek geen wedstrijden. Ik heb andere interesses. Motorrijden, fotografie en films maken. Maar in de wedstrijd wil ik echt wel winnen. Daar doe ik alles voor. En ik leef er echt wel voor, maar op een andere manier." Met Theo Janssen in De Week van Gelderland

"Buiten het veld kan ik goed overweg met iedereen. Ik hou ook wel van een lolletje en doe mijn ding in de spits. Als ik stop, weet ik niet of ik nog in het voetbal door wil gaan. Ik heb geen idee wat ik ga doen, creatieve dingen misschien. Mensen hebben vaak het gevoel dat ik heel nonchalant ben in het veld, maar ik doe er op het veld echt alles aan. Ik baalde dat ik door een schorsing toe moest kijken. Die rode kaart vond ik ongelukkig, want ik deed het zeker niet expres. Maar op de tribune zijn is niks. Zeker tegen Heerenveen, dat was snel voorbij. En tegen Willem II die winstpartij had ik er graag willen staan, dan had ik misschien een doelpuntje kunnen mee pikken. Nu moeten we tegen Fortuna. In principe moeten we daar gelijk spelen, maar eigenlijk moeten we gewoon winnen."