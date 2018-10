Opnames Sinterklaasjournaal Elburg begonnen

'Het idee ontstond ooit door de intocht. We hebben hier namelijk ieder jaar een hele mooie intocht en het leek ons leuk om daar ook een eigen journaal bij te hebben', vertelt Erik Land, een van de drijvende krachten achter het televisieprogramma.fac

Drukke tijden

Inmiddels zijn ze dus al bij de vierde editie aangekomen. 'De drukke tijden beginnen nu voor mij', zegt Land, die in het dagelijks leven les geeft op een basisschool. 'Freek van der Heide schrijft het script en dat is nu af. Nu beginnen de opnames, waarbij ik samen met hem de regie doe. Hij presenteert het journaal ook nog. De hele montage en nabewerking doe ik daarna. En ik organiseer ook nog de intocht zelf.'

Veel werk dus en dat ook nog allemaal op vrijwillige basis. En dat geldt voor iedereen die meewerkt aan de productie, het zijn allemaal vrijwilligers en amateurs.

Pietendiscussie

Uiteraard leeft ook rond dit journaal de pietendiscussie, al heeft Land niet veel zin om daar heel veel tijd aan te besteden: 'We willen niet dat daar alle aandacht de hele tijd naar uit gaat. We hebben niet zo'n zin in iets heel negatiefs over een klein onderdeel van het journaal.' De pieten in Elburg hebben een eigen kleur, de bruine kleur van de Elburger brok. Dat is een soort zachte speculaas.



In totaal komen er tien afleveringen van het journaal. Het wordt uitgezonden op basisscholen en bij de lokale omroep Loe. Ook Omroep Gelderland zendt het Elburger Sinterklaasjournaal uit.