'In je eentje kun je de wereld niet veranderen, maar samen kunnen we dat wel'

Eerst maar eens de conclusie dat het nog nooit eerder zo lang warm is geweest in oktober. Vraag aan Heleen de Coninck is uiteraard of het erg is dat het zo warm is?

'Nou, net zoals iedereen genieten we ervan dat het zo lang zo warm is. Maar het is een teken van wat er aan de hand is in de wereld. De temperaturen stijgen. We zitten al op gemiddeld één graad warmer, vergeleken bij wat de temperaturen waren voordat het industriële tijdperk begon. Voor Nederland met die mooie nazomer is dat misschien niet erg, maar als je kijkt over de hele wereld wat dat soort klimaatveranderingen aan effecten veroorzaken, dan word je daar niet blij van.'

Met 150 landen proberen het eens te worden

De Coninck is net terug uit Zuid-Korea, waar een nieuw VN-klimaatrapport gepresenteerd werd aan beleidsmakers uit de hele wereld. Wat behelsde dat rapport? 'Het is een rapport van het IPCC, een internationaal wetenschappelijk platform voor klimaatverandering.

In een vergadering wordt het rapport gepresenteerd en er wordt een samenvatting goedgekeurd door alle regeringen van de wereld. En dat is een meeting van vijf dagen en nachten, maar het is eigenlijk een soort onderhandeling. Het onderliggende rapport is van de wetenschappers, dus op basis van de wetenschap wordt de samenvatting vastgesteld door alle landen samen, in consensus. Dus je kan je voorstellen hoe het ongeveer werkt als je met 150 landen, met hele verschillende belangen, probeert een wetenschappelijk rapport samen te vatten. Dat duurt lang.'

Bekijk het gesprek met Heleen de Coninck (tekst gaat verder onder video)

Wat was de taak van De Coninck? 'Er waren in totaal 91 auteurs uit 40 landen en 14 hoofdauteurs en ik was 1 van die 14 hoofdauteurs. De boodschap van dit rapport is dat het verschil tussen anderhalf en twee graden wereldgemiddelde opwarming is erg. Ieder beetje opwarming leidt tot meer en schadelijker effecten. Bijvoorbeeld, totaal geen koraalriffen meer bij twee graden en er is nog 10 tot 20 procent ervan over bij anderhalve graad. Dus dat is echt heel ernstig, want heel veel mensen zijn ervan afhankelijk. De andere boodschap is dat als we ongelooflijk ons best doen, dan kunnen we nog onder die anderhalve graad temperatuurstijging blijven. Er is nog hoop.'

'Het kan geofysisch nog'

Maar hoe groot is de kans dat we dat nog gaan halen? 'Dat is moeilijk uit te drukken in een kans. Als, grote als, als we nu in alle landen van de wereld een scherp beleid gaan voeren, financiering gaan ombuigen, gedrag gaan veranderen, gaan investeren in innovatie, dan kan het geofysisch nog.'

Maar heeft ze er ook nog vertrouwen in? 'De gevolgen zijn dusdanig erg, dat ik hoop, maar het is niet aan mij maar aan de politici, dat ze de boodschappen van dit rapport ter harte nemen en verdere actie gaan nemen.'

'De Waddeneilanden gaan verdwijnen'

Als we het niet halen zijn de gevolgen dus desastreus. Wat merken wij in Nederland daar straks dan van? 'Nog meer extreem weer, warmere zomers, meer hittegolven, meer droogte, maar ook meer zware regenbuien, een zeespiegelstijging die over tachtig jaar tien centimeter hoger is dan wat deze anders zou zijn en de Waddeneilanden gaan over een paar honderd jaar waarschijnlijk wel verdwijnen. Wat je hier concreet merkt is dat de landbouw zal moeten veranderen, omdat bepaalde gewassen moeilijker te telen zijn. Welk scenario we ook kiezen, of we onder die anderhalve graad blijven of niet, de wereld gaat gewoon hard veranderen. En dat komt door wat wij aan het doen zijn met de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele brandstof.'

Internationaal zijn de gevolgen ook groot, vertelt de wetenschapster: 'Als je voor je voedselvoorziening afhankelijk bent van vissen die in een koraalrif leven en die koraalriffen sterven af, dan zijn die vissen er ook niet meer. Dus je kan je voorstellen dat er de voedselvoorziening van heel veel mensen, bijvoorbeeld van die in Bangladesh maar ook in de Verenigde Staten en dergelijke, eronder gaat lijden. Een van de mogelijke effecten is bijvoorbeeld meer migratie.'

In je eentje kun je de wereld niet veranderen, maar samen kunnen we dat wel Heleen de Coninck

Wat kunnen wij burgers aan die klimaatopwarming doen? De Coninck: 'Je kunt heel veel doen. Heel concreet in je eigen leven kun je veel minder vlees en zuivel gebruiken en vooral vlees, je kunt minder energie gebruiken, bijvoorbeeld je huis isoleren, je kunt de auto minder pakken en minder vliegen. Dat zijn allemaal dingen die je zelf kan doen. In je eentje kun je de wereld niet veranderen, maar samen kunnen we dat wel.'

'Maar wat ook echt heel belangrijk is, is dat de systemen moeten veranderen. Ik ben hier nu met een auto gekomen, omdat het twee keer zo lang duurt om hier met het openbaar vervoer of snelle fiets te komen. Dus soms moeten er ook andere dingen veranderen om mensen in staat te stellen om hun gedrag te veranderen.'

In Nederland merken we het nog niet zo

We weten het inmiddels allemaal, de wereld moet veranderen, maar wanneer er maatregelen genomen dreigen te worden volgt er geheid protest. De boodschap lijkt bij de gemiddelde mens niet te landen. Hoe komt dat?

'Het zijn problemen die mensen niet direct voelen. In ieder geval niet in Nederland. Want we worden door onze overheid behoorlijk goed ontzorgd. De overheid zorgt er wel voor dat we droge voeten houden en dat het allemaal redelijk geregeld is. Maar de kosten daarvoor komen uiteindelijk ook weer bij diezelfde overheid terecht. En de kosten voor de uiteindelijke energietransitie moeten uiteindelijk ook door de belastingbetaler worden opgehoest. Dus die kosten/baten-analyse moet de overheid zelf maken.

Maar kunnen we het tij nog keren? 'Voor onze kinderen is het heel erg belangrijk. Ik schrok persoonlijk erg van de conclusies van ons eigen rapport, dat de impact zo sterk is en dat er zoveel onder druk staat als gevolg hiervan. Ik vind het een verschrikkelijk idee om te beseffen dat wij dat mensen elders aandoen, door ons eigen consumptiegedrag.'