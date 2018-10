'Volleybalvrouwen zijn nu voorbereid voor de Olympische Spelen over twee jaar'

Namens Gelderland zijn Lonneke Slöetjes uit Varsseveld, Myrthe Schoot uit Winterswijk en Celeste Plak uit Apeldoorn actief op het WK. De ouders van Myrthe Schoot en volleybalmakelaar Theo Hofland uit Lichtenvoorde waren vrijdag bij De Week van Gelderland.

Niek en Lydia Schoot vonden de wedstrijd vreselijk spannend: 'Kromme tenen.' En hun dochter? 'Ja, die baalt als een jachthond, echt ongelooflijk. Die wilde gewoon heel graag in de finale komen en uiteindelijk met een medaille thuiskomen. Dat is in Rio niet gelukt (toen verloren ze de strijd om het brons van Amerika, red.) en ze wilden per se met die plak naar huis.'

Het verlies zorgde voor groot verdriet bij de volleybalsters. Vader Schoot: 'Er waren er een aantal aan het huilen. Mijn dochter is ook eentje die de tranen dan niet kan bedwingen, maar morgen moeten ze ook weer vol aan de bak.' Dan strijden ze om het brons tegen China.

Bekijk hier het gesprek met Niek en Lydia Schoot en Theo Hofland (tekst gaat verder onder de video):

'Servië was net een puntje beter'

Lonneke Slöetjes gaf in tranen een interview aan de NOS. Theo Hofland uit Lichtenvoorde, volleybalmakelaar en zaakwaarnemer van Slöetjes, vertelt wat het verlies met hem doet. 'Ik kijk ernaar als fan, maar ook een beetje als haar manager. Heel jammer dat Nederland niet gewonnen heeft, maar we moeten ook erkennen dat Servië net een puntje beter was.'

Servië is ook niet de gedroomde tegenstander van Nederland. Hofland: 'We verliezen iets vaker van Servië dan dat we ervan winnen. Servië is als team ietsje rijper, ze zijn ietsje ouder en hebben net iets meer ervaring. Ze hebben ook iets meer finales gespeeld. Nederland heeft nu een paar keer verloren, maar er komen straks nog de Olympische Spelen in Tokio en die moeten voor ons zijn.'

Ze was denk ik 12 of 13 toen ze bij Longa binnen kwam stappen, als een heel dun sprietje. Volleybalmakelaar Theo Hofland

De volleybalmakelaar kent Lonneke Slöetjes al heel lang: 'Ze was denk ik 12 of 13 toen ze bij Longa binnen kwam stappen, als een heel dun sprietje. Lonneke is niet alleen een hele goeie speelster, want zij is echt van wereldklasse, maar ze is ook nog eens een wereldklassevrouw. Ze is bijzonder collegiaal voor haar speelsters. Ze zal nooit voorop willen staan als de polonaise gedaan wordt. Ze is eerder bescheiden, misschien wel iets té, en dat siert haar ook, want dat maakt dit team ook sterk. Zij gedraagt zich niet als een ster. De buitenwereld en andere landen zien haar misschien als een ster, maar dat is niet het karakter van Lonneke.'

'Myrthe is een aanjager'

Hofland kent ook Myrthe heel goed: 'Myrthe is de libero, dus die komt er uit het achterveld een rondje in. Haar kwaliteiten zijn vooral: passen, dus de bal opvangen bij de service, het verdedigen en Myrthe is een aanjager in het team. Myrthe is ook nog eens iemand die ook de ervaring heeft van jarenlang meespelen. En Myrthe is iemand die gerespecteerd wordt, ook vooral door alles wat ze aan vuil werk opknapt in het team'.

Theo Hofland werkte als teammanager voor Longa '30 uit Lichtenvoorde. Veel meiden uit het Nederlands team hebben een link met die club.

'Er zitten vijf meiden in dit team die bij Longa gespeeld hebben. Je ziet al door de jaren heen dat er heel veel speelsters uit Oost-Nederland, en dan noem ik maar even Twente en de Achterhoek, in dat team vertegenwoordigd zijn. Dat was tien jaar geleden al zo, dat is nu nog steeds zo en ik denk dat dat over tien jaar nog steeds zo is.'

'Goede generale repetitie'

Coach Jamie Morrison riep na het bereiken van de halve finale dat Oranje nog niet klaar is. Hofland: 'Dit is een goeie generale repetitie voor Nederland, om in Tokio Japan alvast goed te gewennen, zodat ze over twee jaar weten wat ze allemaal te wachten staat. Ik denk dat dit team over twee jaar op zijn top is.'

Maar zaterdag moet eerst de strijd om brons nog gespeeld worden, tegen China. Dinsdag verloren de volleybalsters nog van dat team. Hofland. 'Je verliest in een toernooi nooit twee keer van een tegenstander. Dus dan weten we de uitslag.'

Theo Hofland en de ouders van Myrthe Schoot besluiten het interview met de voorspelling dat Nederland zaterdag van China wint met 3-2.

De wedstrijd om de bronzen plak begint om 10.20 uur.

