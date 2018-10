Deel dit artikel:













GroenLinks wil af van Zwarte Piet in Arnhem en Nijmegen Roetveegpieten - Foto: ANP

ARNHEM - Het moet in Arnhem en Nijmegen afgelopen zijn met de figuur van Zwarte Piet. Dat vindt GroenLinks, in beide steden de grootste partij in de raad en vertegenwoordigd in het college.

De partij stelt in zowel Arnhem als Nijmegen raadsvragen over het onderwerp. Afgelopen jaar waren in Nijmegen uitsluitend Zwarte Pieten te zien. GroenLinks wil dat dit jaar wordt gekozen voor roetveegpieten. Met zulke Pieten is het feest 'inclusiever', vindt de partij. In Arnhem was vorig jaar de meerderheid van de Pieten zwart, maar er was ook een hipsterpiet te zien. 'De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme', vindt Mark Coenders, fractievoorzitter in Arnhem. 'Zwarte Piet kan voor gekleurde kinderen kwetsend zijn en leiden tot pesten en uitsluiting.' Liever dialoog dan verbod Het maakt voor hem niet uit hoe de Piet eruitziet, als het maar niet zwart is. De partij vindt dat de gemeente scholen, bedrijven en de organisatie van de Sinterklaas-intocht moeten aansporen om op te houden met Zwarte Piet. Een verbod gaat Coenders nu nog een stap te ver. 'Dat helpt de discussie niet verder. Voor ons is de dialoog belangrijk.' Praten met organisatie Twee jaar geleden beloofde toenmalig burgemeester Boele Staal over dit onderwerp te praten met de organisatie van de Arnhemse Sinterklaasintocht. GroenLinks wil weten wat daar is uitgekomen. In Arnhem heeft D66, dat ook in de coalitie zit, aangekondigd met een motie te komen over Zwarte Piet.