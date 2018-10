Theo Janssen: 'Afwachten of Vitesse mij de kans geeft om hoofdtrainer te worden'

Vitesse-icoon Theo Janssen is duidelijk over zijn toekomst als trainer. Hij wil hoofdtrainer worden van zijn favoriete club. Maar dat hij dat ook wordt, is niet zomaar een uitgemaakte zaak. Dat zei hij bij De week van Gelderland.

'In de toekomst wil ik natuurlijk trainer worden van Vitesse. Daar ben ik nu al voor bezig, ik ben ervaring aan het opdoen. Maar om coach van Vitesse te worden moet je eerst een paar jaar trainer zijn van een jeugdploeg, voordat je aan de cursus coach betaald voetbal kan starten.' Janssen is daarom nu samen met Dennis van Beukering de trainer van de Vitesse-jeugd onder 19.

Maar of de voormalige middenvelder met het 'gouden linkerbeen' het ook schopt tot het eerste elftal is van meer factoren afhankelijk, zo weet hij. 'Het is afwachten welke kansen je van de club krijgt en of je die kans wel krijgt. Ik weet in ieder geval dat ik als trainer tactisch sterk ben en precies weet hoe het wel en niet moet in de top. Ik denk dat ik voetballers veel bij te brengen heb.'

Positief over Slutskiy

Over de huidige hoofdtrainer van Vitesse, de Rus Leonid Slutskiy, is de Arnhemmer in ieder geval positief. 'Toen hij kwam wist ik dat de resultaten uit zijn verleden voor hem spraken. Maar toen hij mij tegenkwam wist hij ook wie ik was. En dat wist hij van iedereen. Het is bijzonder dat een trainer zich zo goed inleest.'

Maar had Vitesse niet beter dichterbij een hoofdtrainer kunnen zoeken? 'Blijkbaar hadden ze niemand dichterbij, want dan hadden ze dat wel gedaan. Maar met Nicky Hofs, Edward Sturing en Raimond van der Gouw bij de staf zijn er genoeg Vitesse-mensen.'

Over de resultaten van zijn club is Janssen nog wat minder positief. 'Het is nog een beetje dubbel hè. Ze spelen goede wedstrijden, maar ook hele zwakke. Het is wisselvallig, maar tegen Excelsior moeten we meer strijd leveren dan hen. Dat moeten drie punten zijn.'