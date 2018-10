Alcomobilist uit Ede krijgt werkstraf

EDE - De rechtbank in Arnhem heeft een 23-jarige man uit Ede veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar. De man maakte zich schuldig aan rijden onder invloed.

De Edenaar reed twee jaar geleden in Wekerom met zijn auto, zonder te remmen, een voorrangsweg op. Een ongeluk was het gevolg. De bestuurder van de andere auto raakte gewond. Tijdens een blaastest blies de man 180 ugl en dat is meer dan toegestaan, omdat hij beginnend bestuurder was.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank heeft meegewogen dat de man beroepschauffeur is en als geen ander de risico's van alcoholgebruik in het verkeer en onvoorzichtig rijgedrag moet kennen. Ook is meegewogen dat het ongeval al twee jaar geleden plaatsvond.