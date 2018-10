Needse ‘dwergberg' is toch echt heel uniek

NEEDE - Wie de Needse berg wil bedwingen, kan z'n bergschoenen gewoon thuis laten. Zelfs doorzettingsvermogen is niet nodig om de top van deze Achterhoekse alp te halen. Toch is de 35 meter hoge berg er eentje die respect afdwingt.

Archeologen zijn blij met de vondsten die in de 35 meter hoge berg bij Neede zijn gedaan. Zo zijn er haaientanden en walvisbotten opgegraven. Er zijn zelfs resten gevonden van een prehistorische woudolifant, vertelt IVN-gids Martin Peterkamp. Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt hij het gebied dat zich in de voorlaatste ijstijd vormde.

In ons land zijn op diverse plaatsen stuwwallen te vinden. Glijdende ijskappen drukten in de voorlaatste ijstijd de meegevoerde grond omhoog, waardoor de heuvels in het landschap zich vormden. Zo ging het 150.000 jaar geleden ook in Neede. Wat de Needse berg daarbij bijzonder maakt, is dat de grond daarbij als het ware werd omgespit. Grondlagen van miljoenen jaren oud kwamen naar boven, met bijzondere archeologische vondsten tot gevolg.

Gouden berg voor industrie

Vanaf 1825 werd zand, leem en klei uit de bodem gehaald voor de steen- en dakpannenindustrie. 'Er stonden hier vroeger acht steenfabrieken. Ook zaten er ijzergieterijen', vertelt de in Noordijk opgegroeide IVN-gids. Op enkele plekken op de berg vindt je nog de zogeheten kipkarretjes die werden gebruikt om de grondstoffen naar de fabrieken te vervoeren. Ook vandaag de dag is er nog steeds een ijzergieterij op de Needse berg actief.

Bijzonder landschap vol diepe kuilen

De bodemschatten zijn inmiddels allemaal uit de berg verdwenen. Wat overblijft is een bijzonder landschap. Een heuvel met daarin grote, diepe kuilen die begroeid zijn met bomen en planten. Door de afgravingen zijn grote verschillen in hoogte ontstaan. Wandelpaden voeren je langs de diep gelegen vennen en steile wanden. En dan blijken die bergschoenen ineens toch niet zo overbodig.

