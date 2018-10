Rechtbank: schrijnend dat 18-jarige met problemen nog niet behandeld is

HARREVELD - Een 18-jarige man uit Harreveld is veroordeeld voor mishandelingen, vernielingen en bedreiging. De rechtbank noemt het schrijnend dat de man, die verminderd toerekeningsvatbaar is, nog steeds niet is behandeld.

De man kreeg 165 dagen jeugddetentie opgelegd, die hij niet meer hoeft uit te zitten omdat hij al lange tijd in voorarrest zat. Daarnaast heeft de rechtbank in Zutphen ook een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd tbs) opgelegd, met een proeftijd van twee jaar.

Tijdens de proeftijd van twee jaar moet hij beschermd wonen, een verplichte dagbesteding volgen en ambulante behandeling krijgen.

Alle delicten zijn de afgelopen twee jaar gepleegd, toen de jonge man in een jeugdinstelling zat. Hij was in de meeste gevallen minderjarig. De rechtbank rekent mee dat enkele slachtoffers gewond raakten en het voor hen ingrijpende en beangstigende momenten waren. Het was bovendien niet de eerste keer dat de man geweld pleegde.

Veelvoud aan problemen

Over de Harrevelder zijn persoonlijkheidsrapporten geschreven, waaruit blijkt dat hij minder toerekeningsvatbaar is. Uit deze rapporten blijkt volgens de rechtbank ook duidelijk dat de man intensief behandeld moet worden.

De Harrevelder zat vijf maanden in voorarrest, maar in die tijd lukte het niet om een behandelplek voor hem te vinden. Dat had verschillende oorzaken. Zo duurde het lang voordat de deskundigen hun rapporten hadden geschreven. Daarnaast werd er pas later actief en met prioriteit gezocht naar een passende plek. Toen dat eenmaal in gang gezet was, stuitte de reclassering op een veelvoud aan problemen.

Alleen op de wereld

Het gaat volgens de rechtbank om een jonge man die flinke fouten heeft gemaakt. Hij staat vrijwel alleen op de wereld en voelt geen aansluiting bij de maatschappij. Om dat te laten lukken is een passende behandelplek nodig.

'Schrijnend' vindt de rechtbank het feit dat het niet gelukt is om een passende plek te vinden, en vooral de reden, namelijk het ingewikkelde stelsel van plaatsings- en financieringsvoorwaarden. Dit wordt omschreven als een gemiste kans voor de man zelf en daarmee ook voor de maatschappij.

Straf al uitgezeten

De man heeft met vijf maanden voorarrest zijn straf al uitgezeten. Langer wachten op een klinische behandelplek vindt de rechtbank in Zutphen daarom geen optie. Momenteel zoekt de jeugdreclassering naar een beschermd wonen-plek, waar de 18-jarige zo snel mogelijk naartoe kan. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.