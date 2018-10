Protest tegen bomenkap Bisonbaai: banden lek gestoken en deuren vergrendeld

OOIJ - Bij de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen zijn de banden van vijf auto's lek geprikt. Ook is een verboden-toegangbord weggehaald en zijn twee toegangshekken vergrendeld met een extra slot. Het is vermoedelijk het werk van actievoerders die de kap van 23 populieren in het natuurgebied willen verhinderen.

Deze maandag wordt begonnen met het omzagen van de gezichtsbepalende bomen. 'Het is te gevaarlijk om ze zo te laten staan', benadrukt boswachter Thijmen van Heerde.

Tegenstanders van de kap snappen niet dat Staatsbosbeheer niet voor alternatieven, zoals snoeien, heeft gekozen. Tot op het laatste moment hebben ze actiegevoerd om de kap te voorkomen.

Inwoner Johan Koeleman is één van de bomenliefhebbers die eerder in actie zijn gekomen om de rij reusachtige populieren te behoeden voor de kap. 'Het zijn prachtige bomen en natuurlijk moet er iets gebeuren als ze gevaar opleveren. Maar dit is wel heel rigoureus', zegt hij.

'Je kunt veteranensnoei toepassen waardoor die bomen soms nog wel 120 jaar oud kunnen worden', voegt hij toe. Boswachter Van Heerde snapt het sentiment en realiseert zich dat dit emotie oproept. 'Maar wij zien echt geen andere mogelijkheid, en de veiligheid staat voorop', benadrukt hij.

'Twee keer ging het bijna fout'

'Er lopen gewoon heel veel mensen over de paden en afgelopen zomer is het twee keer bijna fout gegaan toen er grote takken naar beneden vielen', schetst de boswachter. 'En het is niet zo dat we zomaar allerlei bomen weghalen, dat wordt door sommige mensen gesuggereerd. Maar dat is gewoon onjuiste informatie. Uiteindelijk gaan 23 van de 86 bomen weg en we planten er bomen voor terug die langer leven dan populieren. Aanvankelijk zouden we zelfs 29 bomen omzagen, maar bij zes bomen hebben we wel besloten om ze in te snoeien.'

Maar daar halen de actievoerders hun neus voor op. 'Die zes bomen mogen ze niet eens omhakken omdat er vleermuizen en spechten inzitten', reageert fotograaf Hans Bol die de boswachter nog een emotionele brief schreef om de kap te voorkomen. 'Maar het lijkt erop dat Staatsbosbeheer de keuze om te kappen al lang had gemaakt', sombert hij.

De tegenstanders hadden graag gezien dat er serieus was gekeken naar veteranensnoei bij meerdere bomen, maar volgens de boswachter was dat geen optie. 'Dan blijft er zowat alleen een kale stam over. Wat heb je daar dan aan in het landschap?', vraagt hij zich hardop af. Volgens de actievoerders is op andere plekken bewezen dat door snoeien een boom een tweede leven kan krijgen. 'Maar dat kost meer geld, dus daarom kiezen ze hiervoor', vermoeden de tegenstanders.

Maandagochtend wordt gestart met de kap en is het gebied afgesloten. 'Het is heel triest, maar we kunnen er nu niets meer aan doen', besluit Johan Koeleman weemoedig.