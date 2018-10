Zaden uit de Romeinse tijd op Bemmelse akker

BEMMEL - Spelt van Hoosterhof, heeft u dat wel eens gegeten? De kans is niet zo heel groot, want het is een zeldzaam oergraan dat meer in de Romeinse tijd werd geteeld dan tegenwoordig. Maar daarin komt verandering, want deze tarwevariant staat binnenkort op de Doornikse Natuurakkers bij Bemmel.

In het kader van het project 'toekomst zaaien' worden op meerdere plekken in Nederland oude en zeldzame zaden gezaaid als bron voor nieuwe rassen. Of zoals de betrokken emeritus hoogleraar biologische plantenveredeling Edith Lammerts van Bueren zegt: ‘Oude rassen zijn een genetische schatkist en horen thuis op de akkers’.

Het project is een initiatief van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, Stichting Zaadgoed en Stichting Demeter. Op acht locaties in Nederland worden verschillende speciale zaden gezaaid. Bemmel is de enige Gelderse locatie die deel uitmaakt van het project.

Keurmerk

De Doornikse Natuurakkers aan De Pas in Bemmel zijn van boer Louis Dolmans. Hij is zeer enthousiast over het toekomst zaaien. Ook in het verleden nam hij al aan dergelijke projecten deel. Net als de andere boerderijen die elders in Nederland meedoen, heeft ook de boerderij van Dolmans het Demeter keurmerk. Dat is een kwaliteitsstempel voor biodynamische landbouw en voeding. Het keurmerk is vernoemd naar de Griekse Godin Demeter, de Godin voor groei en vruchtbaarheid.